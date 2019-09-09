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مرأة

النتيجة مذهلة.. لفي قدميك بورق الألمنيوم لمدة ساعة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:34 ص
ورق الألمنيوم
ورق الألمنيوم
لمياء الياسين
إذا كنت تستخدم رقائق الألومنيوم فقط عندما تحتاج إلى الحفاظ على الطعام طازجًا أو إصلاح شعرك ، فأنت تهدري إمكانيتك ذلك لأن قوام ورق الألومنيوم المتين والمرن يجعله مفيدًا في كثير من المواقف اليومية التي لم تفكر بها أبدًا.

موقع "برايت سايد" يقدم بعض الحيل تقوم على استخدام رقائق الألومنيوم قد تفاجئك.

1. لفي قدميك بورق الألمنيوم لمدة ساعة وذلك لعلاج الأوجاع والآلام، وتساعد عناصره الكيميائية في تنظيم طاقة جسمك وسرعة الشفاء.

2. قومى باستخدامه بشكل مؤقتا إذا فقدت باب وقود سيارتك.

3. يمكن استخدام بعض رقائق الألومنيوم المتينة وصنع وعاء سهل الغمس للبطاطس التي ساعدت في تحميصها.

4. يمكنك دعك المناطق التي تعاني من الصدى بورق الألمونيوم، له مفعول السحر في التخلص من المناطق التي تعاني من الصدأ وتلميعها.

5. زيادة سرعة Wi-Fi عن طريق لف الراوتر بورق الألمنيوم.

6. يمكنك لف فنجان القهوة الخاص بك بورق الألمنيوم لتحافظي على قهوتك دافئة.

7. لفه حول شمعة المضاءة للمساعدة في السيطرة على اللهب وتطايره.

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