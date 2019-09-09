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فن

فيلم الرعب إت شابتر تو يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:17 ص
فيلم الرعب إت شابتر
فيلم الرعب إت شابتر تو
آيه عاطف
تصدر فيلم الرعب "إت: شابتر تو"، الجزء الثاني من سلسلة "إت"، إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية في عطلة طويلة لنهاية الأسبوع بالولايات المتحدة، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته جيسيكا شاستاين وجيمس مكافوي وبيل هادر، إيرادات بلغت 91 مليون دولار.

وتراجع للمركز الثاني فيلم الحركة والإثارة "انجيل هاز فولِن"، والذي يشارك في بطولته جيرارد بتلر ومورجان فريمان وجادا بينكيت سميث ولانس ريديك، محققا إيرادات بلغت 6 ملايين دولار.

واحتل المركز الثالث فيلم المغامرة والكوميديا "جود بويز"، والذي يشارك في بطولته الأطفال جاكوب تريمبلاي وكيث إل ويليامز وبرادي نون، محققا إيرادات بلغت 39ر5 مليون دولار.

وجاء في المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة والمغامرة "ذا ليون كينج" (الأسد الملك)، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته دونالد جلوفر وسيث روجن وبيونسيه، محققا إيرادات بلغت 19ر4 مليون دولار.

وحل في المركز الخامس فيلم الدراما "أوفركمر"، والذي يشارك في بطولته أليكس كندريك وشاري ويدمان وبريسيلا شيرر، محققا إيرادات بلغت 75ر3 مليون دولار.

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