أخبار الفن| أنغام تتألق في جلسة تصوير.. أحمد إبراهيم يكشف أعماله القادمة.. عمرو يوسف يوجه رسالة لجمهوره

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
أنغام تتألق بعدسة المصور الفوتوجرافي جيمو.. صور
خضعت النجمة أنغام لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور الفوتوجرافي "جيمو"، حيث تألقت بارتدائها فستان أنيق ذهبي اللون في إطلالة جذابة جدًا.
أحمد إبراهيم يكشف لـ صدى البلد أعماله القادمة
أكد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، أنه لا ينشغل بكل ما يحدث حوله من حملات مهاجمة له ولزوجته الفنانة أنغام، بل إنه يركز دائمًا على تقديم أعمال ناجحة.
بعد نجاح ولاد رزق.. عمرو يوسف يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره
وجه الفنان عمرو يوسف من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام " رسالة شكر لجمهور بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلم ولاد رزق.
فيديو.. طرح البرومو الدعائي لـ فيلم هذه ليلتي
أصدرت الشركة المنتجة لفيلم "هذه ليلتي" الإعلان الدعائي والرسمي له بعد اختياره للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة بـمهرجان الجونة السينمائي.
على طريقته الخاصة.. أحمد حاتم عمر يحتفل بتتويج الزمالك بكأس مصر
نشر الفنان أحمد حاتم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة، وظهر أحمد حاتم في الصورة، وهو يقود سيارة معلقا: : أنا رايح أجيب الكأس #زمالك".
هيثم سعيد يستعد لطرح أغنية تفتح الشباك من ألبومه الجديد
يواصل المطرب هيثم سعيد استعداده لطرح أول أغانى ألبومه الجديد، "تفتح الشباك"، وهى كلمات سلمى رشيد ، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زووم، ومن المقرر أن يتم طرحها في الأيام المقبلة.
أنغام تتألق بعدسة المصور الفوتوجرافي جيمو.. صور
خضعت النجمة أنغام لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور الفوتوجرافي "جيمو"، حيث تألقت بارتدائها فستان أنيق ذهبي اللون في إطلالة جذابة جدًا.
أحمد إبراهيم يكشف لـ صدى البلد أعماله القادمة
أكد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، أنه لا ينشغل بكل ما يحدث حوله من حملات مهاجمة له ولزوجته الفنانة أنغام، بل إنه يركز دائمًا على تقديم أعمال ناجحة.
بعد نجاح ولاد رزق.. عمرو يوسف يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره
وجه الفنان عمرو يوسف من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام " رسالة شكر لجمهور بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلم ولاد رزق.
فيديو.. طرح البرومو الدعائي لـ فيلم هذه ليلتي
أصدرت الشركة المنتجة لفيلم "هذه ليلتي" الإعلان الدعائي والرسمي له بعد اختياره للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة بـمهرجان الجونة السينمائي.
على طريقته الخاصة.. أحمد حاتم عمر يحتفل بتتويج الزمالك بكأس مصر
نشر الفنان أحمد حاتم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة، وظهر أحمد حاتم في الصورة، وهو يقود سيارة معلقا: : أنا رايح أجيب الكأس #زمالك".
هيثم سعيد يستعد لطرح أغنية تفتح الشباك من ألبومه الجديد
يواصل المطرب هيثم سعيد استعداده لطرح أول أغانى ألبومه الجديد، "تفتح الشباك"، وهى كلمات سلمى رشيد ، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زووم، ومن المقرر أن يتم طرحها في الأيام المقبلة.