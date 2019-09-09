تفاصيل مرعبة .. كيف ابتلع شاب 33 ملعقة وشوكة وفرشاة أسنان بالدقهلية ؟

تمكن فريق جراحي بمركز الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة باستخراج عدد كبير من أدوات المائدة معالق، شوك، وخواتم وسلاسل داخل الأمعاء.



المريض يبلغ من العمر٢٠ عاما ويعانى من ضمور بالمخ ووصل المركز، وهو يعانى من آلام شديدة بالبطن تزامن معها شكوى الأم فقدان أدوات المائدة وعدد من الخواتم والسلاسل وبالفحص الطبى بالمنظار والإشاعات تبين وجود أجسام غريبة تم عمل استكشاف جراحى، وتم استخراج عدد من الملاعق والشوك وخاتم ذهب وسلاسل وبعض الأجسام الغريبة وتم خروج المريض من العمليات وحالته مستقرة حاليا.



أما السؤال الذي دار في ذهن العديد ، كيف ابتلع هذا الشاب هذا الكم من المعالق والشوك وفرش الأسنان ؟



أجاب الدكتور أمجد فؤاد أستاذ جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، ورئيس الفريق الجراحي الذي أجرى العملية عن هذا السؤال.



وأكد فؤاد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" من تقديم الإعلامية إيمان الحصري ، أن الشاب توصل لطريقة يمكنه خلالها بلع الملاعق والشوك ألا وهي رفع رقبته للأعلى ليكون الفم والبلعوم والمريء بمستوى واحد، ما يمكنه من بلع أي شيء مهما كان طوله.



ولفت فؤاد إلى أنه بدأ يعاني من الآلام المبرحة والقيء المستمر وانعدام الشهية وفقدان الوزن منذ شهر، كما أنه أصيب بالتسمم الدموي و ظهرت عليه التهابات في الجسم.



وأوضح رئيس الفريق الطبي الجراحي أن والدة الشاب اصطحبته للعيادة وأثناء الكشف عليه لاحظ وجود أشياء صلبة داخل بطنه.



وتابع أنه وجه بسرعة عمل أشعة للمريض ، وفوجئ بظل أجزاء معدنية في تجويف البطن العلوي، وبسؤال والدته أقرت باختفاء أدوات المائدة.



