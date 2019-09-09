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تعليم

اليوم.. خدمة اجتماعية حلوان تبدأ دور سبتمبر

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:09 ص
صدى البلد
كريم ناصر
أعلنت إدارة كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، عن بدء امتحانات دور سبتمبر بالكلية لطلاب الفرقة الرابعة.

وأوضحت أن الامتحانات تبدأ صباح الاثنين ٩ سبتمبر٢٠١٩ وتنتهي الاربعاء ١١ سبتمبر ٢٠١٩، على ان يبدا الامتحان للفترة الاولى فى الساعة ١٠ صباحا من كل يوم و ينتهى فى الساعة ١٢ ظهرا ، والفترة الثانية الساعة ١ ظهرا حتى ٣ عصرا .

جدير بالذكر أنه على الطلاب الراغبين بمعرفة نتائج التماسهم التوجه لموظفي شؤون الطلاب بالكلية حيث تم اعلان نتائج الالتماس الأيام القليلة الماضية.

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