اليوم.. خدمة اجتماعية حلوان تبدأ دور سبتمبر

أعلنت إدارة كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، عن بدء امتحانات دور سبتمبر بالكلية لطلاب الفرقة الرابعة.



وأوضحت أن الامتحانات تبدأ صباح الاثنين ٩ سبتمبر٢٠١٩ وتنتهي الاربعاء ١١ سبتمبر ٢٠١٩، على ان يبدا الامتحان للفترة الاولى فى الساعة ١٠ صباحا من كل يوم و ينتهى فى الساعة ١٢ ظهرا ، والفترة الثانية الساعة ١ ظهرا حتى ٣ عصرا .



جدير بالذكر أنه على الطلاب الراغبين بمعرفة نتائج التماسهم التوجه لموظفي شؤون الطلاب بالكلية حيث تم اعلان نتائج الالتماس الأيام القليلة الماضية.