ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بوصفات لا تتعدى 2 جنيه.. علاج الزوائد الجلدية بدون جراحة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
الزائدة الجلدية
الزائدة الجلدية
لمياء الياسين
بدون جراحة بتكلفة لا تتعدى الجنيهين يمكنك علاج الزائدة الجلدية بنفسك فهو إليك وصفات سهلة غير مكلفة يقدمها موقع برايت سايد ..

وصفة الجنزبيل والكركم
1 بصلة متوسطة الحجم
1 ملعقة كبيرة ملح البحر
1 ضمادة

طريقة تطبيق الوصفة :
امزجي المكونات وضعي الخليط لمدة نصف ساعة وازالته بواسطة الماء الفاتر و قطنه نظيفة، وبحسب الموقع، فإن استخدام الخليط يساعد فى التخلص أيضا من البكتريا الموجودة فى الجسم.

وصفة خل التفاح والليمون:
نصف كوب ماء فاتر
ملعقتان من خل التفاح
1 ضمادة

طريقة تطبيق الوصفة:
امزجي المكونات وضعي الخليط لمدة نصف ساعة وازالته بواسطة الماء الفاتر وقطنة نظيفة، فإن استخدام الخليط يساعد فى التخلص أيضا من البكتريا الموجودة فى الجسم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاج الكلف لن يكون صعبًا باستخدام... الليمون والعسل

علاج الزائدة الجلدية بنفسك وبدون جراحة

بدون جراحة وفي دقيقتين .. وصفة خارقة لعلاج الزائدة الجلدية

ترشيحاتنا

قبل التعاقد مع فايلر .. نادر السيد يفجر مفاجأة: رشحت هذا المدرب العالمي للأهلي

مميزة ببلوزة بيضاء.. كارمن سليمان بإطلالة كاجول في حفلتها

أنا صاحب الكورة| الزمالك تعظيم سلام.. توج بكأس مصر بعد إذلال بيراميدز الوليد

نادر السيد: الزمالك أقرب لحصد السوبر المصري .. وأبناؤه هم النكهة الحقيقية للفريق

الرخصة بـ 1500 جنيه.. حبس صاحب مكتب تأجير سيارات لاتهامه بتزوير مستندات رسمية

بوصفات لا تتعدى 2 جنيه.. علاج الزوائد الجلدية بدون جراحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيون قطة.. نيللي كريم تبهر متابعيها.. وأحدهم: جميلة جميلات

الممنوعون من العاشورة .. قبل ما تكلها اعرف اضرارها وفوائدها

بأوف شولدر ونبيتي.. نسرين طافش بإطلالة أنيقة مع محمد رمضان