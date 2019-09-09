بوصفات لا تتعدى 2 جنيه.. علاج الزوائد الجلدية بدون جراحة

بدون جراحة بتكلفة لا تتعدى الجنيهين يمكنك علاج الزائدة الجلدية بنفسك فهو إليك وصفات سهلة غير مكلفة يقدمها موقع برايت سايد ..
وصفة الجنزبيل والكركم
1 بصلة متوسطة الحجم
1 ملعقة كبيرة ملح البحر
1 ضمادة
طريقة تطبيق الوصفة :
امزجي المكونات وضعي الخليط لمدة نصف ساعة وازالته بواسطة الماء الفاتر و قطنه نظيفة، وبحسب الموقع، فإن استخدام الخليط يساعد فى التخلص أيضا من البكتريا الموجودة فى الجسم.
وصفة خل التفاح والليمون:
نصف كوب ماء فاتر
ملعقتان من خل التفاح
1 ضمادة
طريقة تطبيق الوصفة:
امزجي المكونات وضعي الخليط لمدة نصف ساعة وازالته بواسطة الماء الفاتر وقطنة نظيفة، فإن استخدام الخليط يساعد فى التخلص أيضا من البكتريا الموجودة فى الجسم.
وصفة الجنزبيل والكركم
1 بصلة متوسطة الحجم
1 ملعقة كبيرة ملح البحر
1 ضمادة
طريقة تطبيق الوصفة :
امزجي المكونات وضعي الخليط لمدة نصف ساعة وازالته بواسطة الماء الفاتر و قطنه نظيفة، وبحسب الموقع، فإن استخدام الخليط يساعد فى التخلص أيضا من البكتريا الموجودة فى الجسم.
وصفة خل التفاح والليمون:
نصف كوب ماء فاتر
ملعقتان من خل التفاح
1 ضمادة
طريقة تطبيق الوصفة:
امزجي المكونات وضعي الخليط لمدة نصف ساعة وازالته بواسطة الماء الفاتر وقطنة نظيفة، فإن استخدام الخليط يساعد فى التخلص أيضا من البكتريا الموجودة فى الجسم.