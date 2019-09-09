بوصفات لا تتعدى 2 جنيه.. علاج الزوائد الجلدية بدون جراحة

بدون جراحة بتكلفة لا تتعدى الجنيهين يمكنك علاج الزائدة الجلدية بنفسك فهو إليك وصفات سهلة غير مكلفة يقدمها موقع برايت سايد ..



وصفة الجنزبيل والكركم

1 بصلة متوسطة الحجم

1 ملعقة كبيرة ملح البحر

1 ضمادة



طريقة تطبيق الوصفة :

امزجي المكونات وضعي الخليط لمدة نصف ساعة وازالته بواسطة الماء الفاتر و قطنه نظيفة، وبحسب الموقع، فإن استخدام الخليط يساعد فى التخلص أيضا من البكتريا الموجودة فى الجسم.



وصفة خل التفاح والليمون:

نصف كوب ماء فاتر

ملعقتان من خل التفاح

1 ضمادة



طريقة تطبيق الوصفة:

امزجي المكونات وضعي الخليط لمدة نصف ساعة وازالته بواسطة الماء الفاتر وقطنة نظيفة، فإن استخدام الخليط يساعد فى التخلص أيضا من البكتريا الموجودة فى الجسم.

