ميرتنز وسابالينكا تحصدان لقب زوجي السيدات في أمريكا المفتوحة

توجت البلجيكية إليسي ميرتنز والبيلاروسية أرينا سابالينكا، أمس الأحد بلقب زوجي السيدات ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، خاتمة البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام) والمقامة حاليا في نيويورك، إثر فوزهما في النهائي على الزوجي المكون من البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا والأسترالية أشلي بارتي، بمجموعتين دون رد.





واحتاجت اللاعبتان الفائزتان لساعة و36 دقيقة من أجل حسم اللقاء لصالحهما بنفس النتيجة 7-5.



ويعد هذا هو اللقب الأول للاعبتين سويا ببطولات الجراند سلام، والثالث لهما هذا العام بعد لقبي إنديانا ويلز وميامي.



وستحصل الفائزتان باللقب على جائزة قدرها 740 ألف دولار، بينما ستحصل الوصيفتان على 370 ألف دولار.

م م ر