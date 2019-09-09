رامي صبري يهنئ نادي الزمالك بتتويجه بكأس مصر

نشر المطرب رامي صبري، عبر خاصية STORY بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تحمل كأس الزمالك، وعلق رامي صبري على الصورة: "مبروك لنادي الزمالك الفوز ببطولة كأس مصر".



يذكر أن توج فريق الزمالك، بلقب كأس مصر رقم 27 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب وأحرز ثلاثية الفارس الأبيض أشرف بن شرقي هدفين ويوسف أوباما هدف.

