رامي صبري يهنئ نادي الزمالك بتتويجه بكأس مصر

نشر المطرب رامي صبري، عبر خاصية STORY بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تحمل كأس الزمالك، وعلق رامي صبري على الصورة: "مبروك لنادي الزمالك الفوز ببطولة كأس مصر".
يذكر أن توج فريق الزمالك، بلقب كأس مصر رقم 27 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب وأحرز ثلاثية الفارس الأبيض أشرف بن شرقي هدفين ويوسف أوباما هدف.
يذكر أن توج فريق الزمالك، بلقب كأس مصر رقم 27 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب وأحرز ثلاثية الفارس الأبيض أشرف بن شرقي هدفين ويوسف أوباما هدف.