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رياضة

عبر إنستجرام.. إبراهيم سعيد يهنئ جماهير الزمالك بتتويجه بكأس مصر

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
شروق حمدى
نشر إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر، ونادي الزمالك السابق عبر خاصية STORY بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة للاعبى نادى الزمالك و علق على الصورة مبروك لنادى الزمالك وجماهيره.

يذكر أن توج فريق الزمالك، بلقب كأس مصر رقم 27 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب وأحرز ثلاثية الفارس الأبيض أشرف بن شرقي هدفين ويوسف أوباما هدف.

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