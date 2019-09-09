عبر إنستجرام.. إبراهيم سعيد يهنئ جماهير الزمالك بتتويجه بكأس مصر

نشر إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر، ونادي الزمالك السابق عبر خاصية STORY بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة للاعبى نادى الزمالك و علق على الصورة مبروك لنادى الزمالك وجماهيره.
يذكر أن توج فريق الزمالك، بلقب كأس مصر رقم 27 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب وأحرز ثلاثية الفارس الأبيض أشرف بن شرقي هدفين ويوسف أوباما هدف.
يذكر أن توج فريق الزمالك، بلقب كأس مصر رقم 27 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب وأحرز ثلاثية الفارس الأبيض أشرف بن شرقي هدفين ويوسف أوباما هدف.