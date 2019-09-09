عبر إنستجرام.. إبراهيم سعيد يهنئ جماهير الزمالك بتتويجه بكأس مصر

نشر إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر، ونادي الزمالك السابق عبر خاصية STORY بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة للاعبى نادى الزمالك و علق على الصورة مبروك لنادى الزمالك وجماهيره.



يذكر أن توج فريق الزمالك، بلقب كأس مصر رقم 27 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب وأحرز ثلاثية الفارس الأبيض أشرف بن شرقي هدفين ويوسف أوباما هدف.



