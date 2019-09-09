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حظك اليوم لبرج الثور على الصعيد الصحى والمهني والعاطفي.. تجاوز المصاعب

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 07:33 ص
برج الثور
برج الثور
لمياء الياسين
ما سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك حظك اليوم الثلاثاء برج الثور 9 سبتمبر ٢٠١٩ وتوقعات الابراج من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم الاثنين 9/9/2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:

حظك اليوم برج الثور مهنيًا:
القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالمهارة والبراعة والقدرة على التعامل بطريقة عملية.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا:
فينوس في منزلك الخامس وقد تدفعك نحو التخطيط للقيام برحلة تجمعك بمن تحب.

حظك اليوم يرج الثور صحيًا:
تحتاج إلى الأهتمام أكثر بالرياضة ونظامك الغذائى والانتباه لأوجاع جسمك

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