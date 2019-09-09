حظك اليوم لبرج الثور على الصعيد الصحى والمهني والعاطفي.. تجاوز المصاعب

ما سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك حظك اليوم الثلاثاء برج الثور 9 سبتمبر ٢٠١٩ وتوقعات الابراج من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.



حظك اليوم الاثنين 9/9/2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج الثور مهنيًا:

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالمهارة والبراعة والقدرة على التعامل بطريقة عملية.



حظك اليوم برج الثور عاطفيًا:

فينوس في منزلك الخامس وقد تدفعك نحو التخطيط للقيام برحلة تجمعك بمن تحب.



حظك اليوم يرج الثور صحيًا:

تحتاج إلى الأهتمام أكثر بالرياضة ونظامك الغذائى والانتباه لأوجاع جسمك