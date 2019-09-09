دراسة أمريكية تفجر مفاجأة حول هجمات 11 سبتمبر

كشفت دراسة أمريكية جديدة، عن مفاجأة حول أسباب سقوط البرج السابع، الذي يقع بجانب مبنى التجارة العالمي، خلال أحداث 11 سبتمبر 2001.



ووفقا للدراسة التي قام بها باحثون في جامعة آلاسكا، فإن البرج السابع الذي يقع بجانب مبنى التجارة العالمي، انهار عقب انهيار مبنى التجارة بما يقرب من 7 ساعات كاملة، حيث أن سبب الانهيار ليس الحريق.



وقالت الدراسة التي نقلتها صحيفة "اكسبريس" البريطانية إن انهيار المبنى جاء ليس بسبب الحريق الذي شب في المباني المجاورة مثلما أشيع، بل لأسباب أخرى.



وفي الوقت نفسه، استبعد، وبرت كورول، أستاذ الهندسة المدنية والمؤلف المشترك للمهندسين للوصول إلى أسباب انهيار مباني 11 سبتمبر، وأحد كبار أصحاب نظرية المؤامرة النتائج التي توصل إليها المسؤولين حول أسباب سقوط المبنى، قائلا إن تدمير البرج كان بسبب "هدم متعمد".



يذكر أن هجمات 11 سبتمبر 2001، هي الأعنف في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أسفرت عن مقتل 2996 شخص، وجرح الآلاف.



