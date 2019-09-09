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منوعات

Xiaomi تبيع أكثر من 100 مليون موبايل فى الهند

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 06:46 ص
صدى البلد
كريم جمال
كشفت شركة Xiaomi الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم، عن تخطيها أكثر من مليون نسخة موبايل فى الهند منذ أخر عام 2014 حتى الآن.

وبعد مرور 5 أعوام نجحت الشركة الصينية فى الوصول لهذا الرقم الضخم، ومع حلول شهر يوليو الماضى باعت موديلات Redmi و Redmi Note هذا الرقم.

وتستعد الشركة الصينية لطرح واجهة مستخدميها الأحدث التى تحمل إسم MIUI 9.8.29 update، والتى ستصدر داخل الصين أولًا، ومن ثم لباقى دول العالم.

يذكر أن أحدث هاتف كان من إصدار الشركة هو Redmi Note 8 Pro، والذى صدر فى أغسطس الماضى.

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