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فن

بلوك جديد.. سوسن بدر تشعل انستجرام فى أحدث ظهور لها

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 06:47 ص
سوسن بدر
سوسن بدر
شروق حمدى
نشر مصفف الشعر الشهير عاشور عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" مجموعة من الصور للجديدة للفنانة سوسن بدر بلوك جديد.

ظهرت بتسريحة شعر جديدة أبرزت فيها شعرها الأبيض القصير واعتمدت الماكياج الثقيل حيث لفتت بها الأنظار عبر انستجرام.

و تفاعل متابعي عاشور مع الصور معلقين: "نفرتيتى مصر، المتألقة دائما، تسلم ايدك فنان، عالمية".

يذكر أن أحدث مشاركات الفنانة سوسن بدر الدرامية مسلسل "زى الشمس" الذى تم عرضه في رمضان 2019 والذي حقق نجاحا كبيرا ونال إعجاب الجماهير.

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