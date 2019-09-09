محمد يطلق زوجته بالثلاثة على الواتساب

يستخدم الملايين تطبيق واتساب الشهير للمراسلات الفورية حول العالم من أجل التواصل أكثر، وجعل المسافات أقل ما يمكن بين البشر، إلا أن هذا الرجل استخدم التطبيق بطريقة جديدة تمامًا، حيث طلق زوجته بالثلاثة من خلال رسالة أرسلها إليها.



تعود التفاصيل عندما قرر مدرس هندى يدعى محمد شريف يبلغ من العمر 30 عامًا طلاق زوجته عبر واتساب، حث أرسل لها مقطع صوتى يفيد بذلك فى نوفمبر 2018.



لتذهب الزوجة سمية بهانو على الفور إلى مركز الشرطة فى مدينة بانجارا الهندية، وتتقدم بشكوى رسمية ضد زوجها، ويتم بالفعل طلاقها من محمد زوجها.



وبحسب تحقيقات الشرطة تزوج الثنائى فى عام 2017 حتى نشبت بينهما الخلافات، وتعرضت سمية للمضايقات من زوجها قبل بضعة أشهر من الواقعة، فقررت تفعيلها خارج واتساب وبالفعل الحصول على حكم رسمى بطلاقها.



