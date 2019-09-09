بتسريحة شعر جديدة ومكياج صاخب.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

حرص مصفف شعر النجمات عاشور على مشاركة متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة للفنانة القديرة سوسن بدر.



ظهرت سوسن بدر فى الصور بـ لوك مختلف، حيث اعتمدت على تسريحة شعر جديدة غير المعتاد الظهور بها، ووضع لها خبير التجميل رشاد مكياجا صاخبا ارتكز على رسمة العيون والحواجب.



وقد نالت إطلالة سوسن بدر الجديدة إعجاب متابعيها على صفحة المصفف عاشور، ورأى البعض أنها منحتها مظهرا جديدا وغير تقليدى وهو ما يميزها عن باقى النجمات.



