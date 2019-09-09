درجات الحرارة اليوم 9 - 9 - 2019 .. فيديو

تشير درجات الحرارة اليوم الإثنين 9 - 9 - 2019، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، إلى استقرار حالة الطقس الجيد عن الأيام السابقة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا رطبًا على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيفًا ليلا، وسنستعرض فيما يلي بيانا تفصيليا بـ درجات الحرارة اليوم 9 - 9 - 2019 في المحافظات والمدن الرئيسية.



درجات الحرارة اليوم

وأفاد خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن الرؤية تقل فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.



درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات



استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين كالتالي:

القاهرة 34 25

الإسكندرية 30 24

مطروح 30 23

دمياط 31 25

بورسعيد 31 26

الإسماعيلية 34 23

السويس 34 24

العريش 30 22

رفح 30 21

طابا 32 26

شرم الشيخ 36 29

الغردقة 36 27

بني سويف 35 25

أسيوط 38 25

الوادي الجديد 24 39

