ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

درجات الحرارة اليوم 9 - 9 - 2019 .. فيديو

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:16 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
مي محمد
تشير درجات الحرارة اليوم الإثنين 9 - 9 - 2019، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، إلى استقرار حالة الطقس الجيد عن الأيام السابقة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا رطبًا على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيفًا ليلا، وسنستعرض فيما يلي بيانا تفصيليا بـ درجات الحرارة اليوم 9 - 9 - 2019 في المحافظات والمدن الرئيسية.

درجات الحرارة اليوم
وأفاد خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن الرؤية تقل فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين كالتالي:
القاهرة 34 25
الإسكندرية 30 24
مطروح 30 23
دمياط 31 25
بورسعيد 31 26
الإسماعيلية 34 23
السويس 34 24
العريش 30 22
رفح 30 21
طابا 32 26
شرم الشيخ 36 29
الغردقة 36 27
بني سويف 35 25
أسيوط 38 25
الوادي الجديد 24 39

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 30 / 7/ 2019 .. العظمى بالقاهرة 35

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين في القاهرة والمحافظات.. فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم .. فيديو

الأرصاد الجوية: طقس الغد مائل للحرارة رطب على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 34

تصل 41 في بعض المحافظات.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الاثنين 2 - 8 - 2019 .. فيديو

العظمى بالقاهرة 34 .. درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 3 - 9 - 2019 في مصر .. فيديو

ترشيحاتنا

نادر السيد: الزمالك أقرب لحصد السوبر المصري .. وأبناؤه هم النكهة الحقيقية للفريق

بلوك جديد.. سوسن بدر تشعل انستجرام فى أحدث ظهور لها

24 ملعقة وشوكة و7 فرش أسنان.. تفاصيل استخراج أدوات مطبخ من معدة مريض بالدقهلية

في يوم عاشوراء.. هذا العمل يقيك الفقر وضيق الرزق يغفل عنه الكثيرون

أخبار الرياضة.. مفاجأة كبرى من أمير مرتضى.. كهربا يغازل الزمالك.. الأهلي يرفض مدربا عالميا

تفاصيل الهجمات التي تعرضت لها بوركينا فاسو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة.. جوهرة تستعرض رشاقتها

بعيون قطة.. نيللي كريم تبهر متابعيها.. وأحدهم: جميلة جميلات

الممنوعون من العاشورة .. قبل ما تكلها اعرف اضرارها وفوائدها