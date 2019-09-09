تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم

استعرض برنامج " 8 الصبح" ، المذاع عبر فضائية " دى إم سي" ، اليوم الإثنين تقريرًا خاصًا بشأن حالة الطرق على مستوى القاهرة.
وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم تشهد بعض الكثافات المرورية المتوسطة علي طريق صلاح سالم في الإتجاهين ، بينما تختفي تلك الكثافات المرورية عند نفق الطيران.
وجاء فى التقرير أن هناك سيولة مرورية عالية للغاية يشهدها نفق الطيران ، كما شهد كوبري الفنجري بعض الكثافات المتوسطة.
وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين الالتزام بالسرعات المرورية المحددة وعدم السير بسرعات عالية.
وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم تشهد بعض الكثافات المرورية المتوسطة علي طريق صلاح سالم في الإتجاهين ، بينما تختفي تلك الكثافات المرورية عند نفق الطيران.
وجاء فى التقرير أن هناك سيولة مرورية عالية للغاية يشهدها نفق الطيران ، كما شهد كوبري الفنجري بعض الكثافات المتوسطة.
وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين الالتزام بالسرعات المرورية المحددة وعدم السير بسرعات عالية.