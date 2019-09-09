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تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:39 ص
الطرق
الطرق
مي محمد
استعرض برنامج " 8 الصبح" ، المذاع عبر فضائية " دى إم سي" ، اليوم الإثنين تقريرًا خاصًا بشأن حالة الطرق على مستوى القاهرة.

وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم تشهد بعض الكثافات المرورية المتوسطة علي طريق صلاح سالم في الإتجاهين ، بينما تختفي تلك الكثافات المرورية عند نفق الطيران.

وجاء فى التقرير أن هناك سيولة مرورية عالية للغاية يشهدها نفق الطيران ، كما شهد كوبري الفنجري بعض الكثافات المتوسطة.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين الالتزام بالسرعات المرورية المحددة وعدم السير بسرعات عالية.

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