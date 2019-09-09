تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم

استعرض برنامج " 8 الصبح" ، المذاع عبر فضائية " دى إم سي" ، اليوم الإثنين تقريرًا خاصًا بشأن حالة الطرق على مستوى القاهرة.



وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم تشهد بعض الكثافات المرورية المتوسطة علي طريق صلاح سالم في الإتجاهين ، بينما تختفي تلك الكثافات المرورية عند نفق الطيران.



وجاء فى التقرير أن هناك سيولة مرورية عالية للغاية يشهدها نفق الطيران ، كما شهد كوبري الفنجري بعض الكثافات المتوسطة.



وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين الالتزام بالسرعات المرورية المحددة وعدم السير بسرعات عالية.

