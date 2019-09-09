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منوعات

شبكة يابانية تقدم المشورة لعائلات ذوى الاحتياجات الخاصة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:52 ص
صدى البلد
أ ش أ
بدأت شبكة في اليابان بتقديم استشارات للتعامل مع المعاقين، لمواجهة مخاوف الآباء الذين يملكون في 9 سبتمبر أطفالا من ذوى الإعاقة الذهنية والحركية في محاولة لزيادة الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة في اليابان.

ونشأت الشبكة من مكتب للاستشارات أنشأه في عام 2014 شين واتانابى، ويعمل كاتب عدل في طوكيو، ولديه طفلة تعاني من إعاقة ذهنية.

وافتتح واتانابي المكتب لإدراكه أن الخدمات الخاصة بهذه الفئة عادة ما تكون غير منسقة ولا تلائم المواطنين المعنيين، وفي محاولة لتقديم المشورة بلا مقابل أو مقابل رسوم رمزية وتوجيههم لوكالات الدعم الأخرى.

وجذب البرنامج الكثير من المتابعين وتطور حاليا إلى شبكة تغطى مختلف أنحاء اليابان حيث تضم 50 فرعا.

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