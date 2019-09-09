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حوادث

بسبب وجبة أرز ولحمة .. تسمم 6 أطفال أشقاء بسوهاج

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:59 ص
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
خالد رياض
استقبل مستشفي سوهاج العام 6 أطفال أشقاء مصابين بقيئ مستمر اثر تناولهم وجبة طعام منزلي "أرز ولحمة"، تم تقديم الرعاية الطبية لهم ووضعهم تحت الملاحظة.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إشارة من مستشفي سوهاج العام يفيد وصول كل من "ندي.أ.س.ع" 12 عاما تلميذة وأشقائها، زياد، 10 سنوات، محمد، 8 سنوات، ناهد، 8 سنوات، دهب، 8 سنوات، دياب، 8 سنوات، ويقيمون دائرة المركز مصابين آلام بالبطن وقيئ مستمر "إدعاء تناول طعام فاسد.

وبسؤال والدتهم "سامية.ا.ع.م" 38 عاما ربة منزل، قررت بأنه عقب تناول أبناءها وجبة طعام منزلي "أرز – لحمة" شعروا بحالة إعياء وتم نقلهم للمستشفي، ونفت الشبهة الجنائية.

تم تحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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