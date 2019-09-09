مهنيا وصحيا وعاطفيا .. تعرف على توقعات برج العذراء اليوم

تعرف على توقعات برج العذراء اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019 .



قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:حظك اليوم برج العذراء مهنيًا:



لا تستخف بالأمور، فغالبًا ما تتزامن مع أوضاع معقّدة تراوح بين التراجع المعنوي والانزواء والاحزان".



وأضافت:"أما عاطفيًا: تتحدث فتشدّ الأسماع إليك وتظهر فتخطف الأنظار، لكنك تصبو إلى الشراكة العاطفية والحب والأمان



وصحيًا: سارع إلى أحد خبراء التغذية واعرض عليه مشكلتك مع البدانة، فهو القادر على إيجاد الحل".

