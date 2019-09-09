ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مهنيا وصحيا وعاطفيا .. تعرف على توقعات برج العذراء اليوم

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:58 ص
أبراج
أبراج
أسماء عبد الحفيظ
تعرف على توقعات برج العذراء اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019 .

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:حظك اليوم برج العذراء مهنيًا:

لا تستخف بالأمور، فغالبًا ما تتزامن مع أوضاع معقّدة تراوح بين التراجع المعنوي والانزواء والاحزان".

وأضافت:"أما عاطفيًا: تتحدث فتشدّ الأسماع إليك وتظهر فتخطف الأنظار، لكنك تصبو إلى الشراكة العاطفية والحب والأمان

وصحيًا: سارع إلى أحد خبراء التغذية واعرض عليه مشكلتك مع البدانة، فهو القادر على إيجاد الحل".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماليا وصحيا وعاطفيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 2/7/2019

عاطفيا ومهنيا وصحيا.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 8 -6-2019

ماليًا وصحيًا وعاطفيًا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 17 /7 /2019

ماليا وصحيا وعاطفيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 18 - 7 - 2019

مواليد برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 28 يوليو 2019 مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

مهنيا وعاطفيا وصحيا.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء ٢١ /٨ /٢٠١٩ لمواليد برج الثور

ترشيحاتنا

أوليمبيك مارسيليا لـ الزمالك: تهانينا لكم بـ الكأس يا فرسان القاهرة

بتسريحة شعر جديدة ومكياج صاخب.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

تفاصيل مرعبة .. كيف ابتلع شاب 33 ملعقة وشوكة وفرشاة أسنان بالدقهلية ؟

لكل اسم حكاية.. تعرف على أسماء مناطق الإسكندرية وسبب تسميتها

أول تصريح لـ وزير الطاقة السعودي الجديد..ماذا قال بن سلمان؟

كارثة غير مسبوقة .. إضراب شامل للطيارين بإنجلترا يشل الحركة الملاحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتسريحة شعر جديدة ومكياج صاخب.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

بملابس غريبة.. جوهرة تستعرض رشاقتها

بعيون قطة.. نيللي كريم تبهر متابعيها.. وأحدهم: جميلة جميلات