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رياضة

شاهد .. جماهير الزمالك تهتف لـ عمرو الجنايني

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:10 ص
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
القسم الرياضي
رصدت عدسة ، "صدي البلد" ، لحظة وصول عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم قبل انطلاق نهائي كأس مصر الذي جمع بين فريقي الزمالك ومنافسه نادي بيراميدز.

واستقبلت جماهير الزمالك عمرو الجنايني بالهتافات ووجهوا له الشكر تقديرا منهم لمجهوده في الارتقاء بمستوى الكرة المصرية ، وجاء رد رئيس الاتحاد بالتحية لهم.

وفاز الزمالك علي بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين أمس.

ويتوج الزمالك بلقب كأس مصر الــ 27 فى تاريخه.

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