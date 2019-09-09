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صباحكم أبيض بخطين حمر..رشا مجدي تهنئ نادي الزمالك وجماهيره بالفوز بالكأس..فيديو

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:17 ص
صدى البلد
آيات أحمد
هنأت الإعلامية رشا مجدي، نادي الزمالك وجماهيره بالفوز بكأس مصر، قائلة " صباحنا أبيض بخطين أحمر"، مؤكدة ان الكل سيظل يحب نادى الزمالك.

وأضافت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، أن حمهور نادى الزمالك سعيد منذ أن فاز فريقه على نادى بيراميدز وحصوله على كأس مصر.

وأوضحت رشا مجدي أن نادى الزمالك استطاع أن يحصل على كاس مصر للمرة الـ27، ويواصل الاقتراب من أن يكون الفريق الاكثر تتويجًا فى مصر.

وأشارت رشا مجدي إلى أن الزمالك أكد على هيمنته على البطولة بالأمس، كما ان لاعبى الزمالك استحقوا الفوز لان أداءهم كان جميلا ورائعا.

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