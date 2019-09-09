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أخبار البلد

السفارة الأمريكية في القاهرة تعلن عن فرص عمل.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:12 ص
فرصة عمل في السفارة
فرصة عمل في السفارة الأمريكية - صورة أرشيفية
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة عن حاجتها لعدد من الموظفين لشغل وظائف شاغرة في هيكلها الإداري.

وقالت السفارة الأمريكية في القاهرة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: هل أنت مهتم بالعمل في السفارة الأمريكية في مصر؟ فرص العمل متاحة لـبعض الوظائف الشاغرة.

ونوهت السفارة الأمريكية في القاهرة إلى أنه على من يرغب في التقدم لشغل إحدى هذه الوظائف فعليه زيارة موقعها الإلكتروني، حيث قالت: قم بزيارة موقع السفارة للحصول على التفاصيل ومواعيد تقديم الطلبات.

http://eg.usembassy.gov/embassy-consulate/jobs/

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