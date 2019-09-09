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أخبار البلد

السفارة الألمانية: فرصة عمل في المركز الإعلامي بشرط

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:15 ص
فرصة عمل في السفارة
فرصة عمل في السفارة الألمانية - صورة أرشيفية
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
أعلنت السفارة الألمانية في القاهرة عن حاجة المركز الألماني للإعلام مساعد أو مساعدة للانضمام لفريق العمل به اعتبارا من الأول من ديسمبر 2019.

وقالت السفارة الألمانية في القاهرة ، انه يشترط في المتقدمين لشغل الوظيفة الإجادة التامة للغة الألمانية، والعربية والإنجليزية، تحدثا وكتابة.

ونوهت السفارة الألمانية ، في القاهرة عبر صفحتها على فيسبوك انه يمكن مراجعة الشروط المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على الرابط التالي: https://t1p.de/o3hk

كما اشارات السفارة الالمانية في الاعلان الى ان آخر موعد للتقدم للوظيفة في 22 سبتمبر 2019.

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