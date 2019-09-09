السفارة الألمانية: فرصة عمل في المركز الإعلامي بشرط

أعلنت السفارة الألمانية في القاهرة عن حاجة المركز الألماني للإعلام مساعد أو مساعدة للانضمام لفريق العمل به اعتبارا من الأول من ديسمبر 2019.



وقالت السفارة الألمانية في القاهرة ، انه يشترط في المتقدمين لشغل الوظيفة الإجادة التامة للغة الألمانية، والعربية والإنجليزية، تحدثا وكتابة.



ونوهت السفارة الألمانية ، في القاهرة عبر صفحتها على فيسبوك انه يمكن مراجعة الشروط المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على الرابط التالي: https://t1p.de/o3hk



كما اشارات السفارة الالمانية في الاعلان الى ان آخر موعد للتقدم للوظيفة في 22 سبتمبر 2019.