سعر الخضار والفاكهة اليوم الاثنين 9-9-2019 في سوق العبور

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الاثنين، ارتفاعا ملحوظا مقارنة بمستوياته أمس الاحد، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.





سعر الطماطم اليوم في مصر





واصلت أسعار الطماطم اليوم الاثنين ارتفاعا بنحو جنيها واحدا في سوق العبور حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 و6.2 جنيه، وتراوحت البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.





سعر البصل اليوم الاثنين في سوق العبور





سجل سعر البصل ارتفاعا بنحو 50 قرشا اليوم الاثنين حيث تراوح سعر البصل بين 2 و 4 جنيهات وفقا لما اعلنه الموقع الرسمي لسوق العبور، كما ارتفعت الفاصوليا بنحو 3 قروش متراوحة بين28 و35 جنيها، والباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.









وارتفعت أسعار الخضار اليوم الاثنين في مصر وفقا لسوق العبور، حيث تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2و4 جنيهات مرتفعا نحو 50 قرشا، والفلفل الحامي البلدي 2 و5 جنيهات مرتفع نحو جنيها واحدا، والملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات، الخيار البلدي بين5 و 6 جنيهات مرتفعا جنيها واحدا، البامية بين 15 و20 جنيها.





واستقرت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين حيث تراوح الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها، والعنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات، والتين البرشومي بين 5 و9 جنيهات.





سعر المانجو في مصر اليوم الاثنين



