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مرأة

اسعدي أسرتك اليوم بعمل طبق عاشورة فى نصف ساعة فقط

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:38 م
أسعدي أسرتك اليوم
أسعدي أسرتك اليوم بعمل طبق عاشورة فى نصف ساعة فقط
أسماء عبد الحفيظ
اعتاد أغلب المصريين على تناول العاشورة فى يوم 10 محرم من كل عام، والكثير من السيدات لا يمتلكن المهارة الكافية لإعداد طبق العاشورة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على طريقة سهلة لعمل العاشورة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي .

المقادير :
2 كوب قمح منقوع ومسلوق
3 كوب لبن
جوز هند
زبيب سكر
3 ملاعق كبيرة نشا قرفة ناعمة .

طريقة التحضير:
* ضيفى جزءا من القمح المسلوق إلى اللبن على النار.

* اضربى فى الخلاط الجزء الآخر من القمح مع اللبن ثم ضيفيه للجزء الأول على النار.

* ضيفى السكر والزبيب وجوز الهند والقرفة الناعمة وقلبى حتى يغلظ القوام قليلًا.

* صبى العاشورة فى أطباق التقديم ورشى على الوجة القرفة الناعمة وجوز الهند والزبيب وقدميه.

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