تحسن حالة الطقس.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد للسيول قريبا..فيديو

أفاد الدكتور أحمد عبد العال ، رئيس هيئة الأرصاد الجوية ، إن حالة الطقس تحسنت كثيرًا بعدما وصلت درجات الحرارة يوم الجمعة إلى 36 درجة، موضحًا أن درجات الحرارة خلال الاسبوع الجارى ستتراوح ما بين 33 و34 درجة على القاهرة.



وأضاف أحمد عبد العال، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح البلد " ، المذاع عبر فضائية " صدى البلد "، اليوم الإثنين ، أن درجة الحرارة فى أسوان تسجل 39 درجة، كما ان هناك نشاط خفيف للرياح يشتت الشبورة.



ولفت أحمد عبد العال ، إلى أن شهر سبتمبر يبدأ فيه فصل الخريف والذى يعتبر من أفضل فصول السنة، مؤكدًا أن نسب الرطوبة انخفضت بنسبة 15% عن شهر أغسطس.



ونفى أحمد عبد العال، تعرض البلاد للسيول والأمطار وتعرض البلاد للبرودة الشديدة، مضيفًا أن كل ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعى غير صحيح ويكتب من خلال اشخاص غير متخصصين.