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تعليم

التعليم العالي: موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لم يتحدد بعد

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:29 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد نتيجة الدبلومات الفنية.

وكان السيد عطا المشرف العام على التنسيق، قد أعلن أنه تم مد تنسيق الشهادات الفنية الذي بدأ يوم السبت الموافق ١٧ أغسطس الماضي، حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الماضي 4 سبتمبر.

وأوضح عطا أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام تسجيل رغباتهم للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي:
1) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.
2) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).
3) الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.


وأشار عطا إلى أن دخول الجامعات التكنولوجية هذا العام في تنسيق الدبلومات الفنيه تعد خطوة هامة ونقلة نوعية في استحداث مسار جديد للتعليم الفني، وذلك بعد امتدادا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 170 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠.

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