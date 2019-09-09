انطلاق فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الـ 24 بأبو ظبي

ويناقش المشاركون في المؤتمر التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة بكل مكوناته من النفط والغاز والكهرباء إضافة إلى تطوير مصادر الفحم النظيف والطاقة المتجددة والنووية والنقل وغيرها من القطاعات التي تؤثر وتتأثر بقطاع الطاقة، ليشكل المؤتمر منصة مثالية لمحادثات أكبر وأكثر تنوعا في مجال الطاقة في ضوء التطور الكبير الذي تشهده صناعة الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.





انطلقت، اليوم، الاثنين، فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الـ 24 في العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، ويستمر حتى 12 سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة 72 وزيرا و500 رئيس تنفيذي في أكبر تجمع دولي لمواجهة تحديات القطاع ورسم ملامح مستقبل الطاقة في العالم.وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن المؤتمر يستهدف مواجهة التحديات ووضع خارطة طريق لمستقبل الطاقة العالمي، ويستعرض خلال أكثر من 80 جلسة حوارية قضايا الطاقة والتطورات التي يشهدها القطاع.وكانت الإمارات قد فازت في عام 2014 بالإجماع بحق استضافة مؤتمر الطاقة العالمي 2019 وذلك بعد منافسة مع عدد من الدول من بينها روسيا، لتكون بذلك أول دولة من الدول الأعضاء بمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوبك) التي تستضيف هذا الحدث المهم الذي بدأ قبل الــ 95 عاما، كما أنها أول دولة تستضيف المؤتمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.