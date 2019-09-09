أمير الكويت يخضع لـ فحوصات طبية.. والبيت الأبيض يتطلع لاستقباله فور تماثله للشفاء.. أبرز ما جاء في صحف الكويت

تأجيل زيارة أمير الكويت لواشنطن



الكويتيون يحتفون بالذكرى الخامسة لتكريم الأمم المتحدة لأمير البلاد وتسميته قائدا للعمل الإنساني



ترحيب سعودي إماراتي بالاستجابة اليمنية للحوار

أوروبا تشطب حماس من لائحة الإرهاب



ترامب يلغي محادثات السلام مع «طالبان» لوصولها إلى طريق مسدود



حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية بدون طيار جنوب لبنان



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، سلطت صحيفة الأنباء الضوء على تأجيل زيارة امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح المقررة في ال 12 سبتمبر الجاري إلى البيت الأبيض بعد ان ادخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الفحوصات الطبية، بحسب ما صرح وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح.



وفي سياق المتصل، قالت صحيفة القبس إن البيت الأبيض أعلن في بيان صحفي أمس الأحد ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يتمنى لصديقه امير البلاد الشفاء العاجل ويتطلع لاستقباله في واشنطن بمجرد تماثله للشفاء.



وأكد البيان أن الأمير، قائد يحظى باحترام كبير وقد ظل شريكًا هائلا للولايات المتحدة في مواجهة التحديات بالمنطقة.



وقالت صحيفة الوطن إن الكويتيون يحتفون اليوم الاثنين بالذكرى الخامسة لتكريم الأمم المتحدة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتسميته (قائدا للعمل الإنساني) والكويت (مركزا للعمل الإنساني) في إنجاز مستحق رسخ مكانة الكويت عاليا في أعرق المحافل الدولية.



وأوضحت صحيفة الراي أن سعر صرف الدولار الامريكي استقر مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 0.303 دينار كما استقر اليورو عند 0.334 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس.



وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني ان سعر صرف الجنيه الاسترليني استقر عند 0.372 دينار كما استقر الفرنك السويسري عند 0.307 دينار وظل الين الياباني عند مستوى 0.002 دون تغير .



عربيا وإقليميا، ركزت صحيفة الجريدة على ترحيب السعودية والإمارات باستجابة الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة السعودية الى الحوار والالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار.



ودعت حكومتا البلدين في بيان مشترك اوردته وكالة الانباء السعودية (واس) إلى "ضرورة التهيئة لانطلاق حوار بشكل بناء يساهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة عقب الأحداث التي وقعت في العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية (عدن) وما تلا ذلك من أحداث".



أفادت صحيفة القبس الالكتروني بأن حزب الله اللبناني، قد أعلن صباح اليوم الاثنين، إسقاط طائرة إسرائيلية بدون طيار "مسيرة"، أثناء عبورها حدود لبنان الجنوبية.



وقال الحزب، الذى كان توعد باستهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية التى تخرق الأجواء اللبنانية، إنه تصدى "بالأسلحة المناسبة" لطائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها للحدود باتجاه بلدة رامية الجنوبية، مضيفا أنه تم إسقاط الطائرة في تخوم البلدة وأصبحت في يد مقاتليه.



ذكرت صحيفة الأنباء أن محامي حركة ««حماس» الفلسطينية خالد الشولي، قال إن المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورغ ألغت قرارا بإدراج اسم حماس وجناحها العسكري (كتائب الشهيد عز الدين القسام) على قوائم الإرهاب.



وأضاف الشولي أن القرار اتخذ في جلسة علنية عقدتها المحكمة في الرابع من سبتمبر الجاري.



من جهتها، رحبت حماس بقرار المحكمة الأوروبية، وقالت إنه خطوة في الاتجاه الصحيح.



وقالت صحيفة الجريدة إن طهران كشفت عن تمكنها من بيع حمولة ناقلة النفط الإيرانية التي أفرجت عنها سلطات جبل طارق بعد وصولها إلى وجهتها رغم وضعها على القائمة السوداء الأميركية، في حين هاجم وزير الخارجية محمد جواد ظريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد كشف مستشار الأمن الأميركي جون بولتون أنها تتحقق من احتمال إخفاء طهران لأنشطتها.



غداة نشر تقارير أميركية صور فضائية تظهر السفينة الإيرانية العملاقة قبالة السواحل السورية، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أمس أن ناقلة النفط "أدريان داريا" التي أفرجت عنها سلطات جبل طارق أغسطس الماضي وصلت إلى وجهتها وتم بيع نفطها.



وفي سياق المتصل، أضافت صحيفة القبس أن المعلومات التي باتت بحوزة رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ومؤسسات اسرائيلية على علاقة وطيدة مع الادارة الاميركية باتت تشر إلى أن الرئيس دونالد ترامب ينوي الاجتماع بنظيره الايراني حسن روحاني على هامش اجتماع دورة الجمعية العامة للامم المتحدة نهاية الشهر الجاري. ووفق صحيفة هآرتس، امس، فإن اجتماع نتانياهو مع وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، في لندن، الخميس الماضي، رسخ قناعة لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة أن انعقاد لقاء بين ترامب، وروحاني، بات مفروغًا منه.



دوليا، أبرزت صحيفة الأنباء تحذير حركة طالبان الافغانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ان قراره بإلغاء محادثات السلام مع قادتها سيؤدي إلى إزهاق أرواح مزيد من الأميركيين وخسارة مزيد من الأصول الأميركية.



وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة في بيان أمس «سيعاني الأميركيون أكثر من أي طرف آخر بسبب إلغاء المحادثات».



وكان الرئيس ترامب فاجأ الجميع مساء امس الاول بإعلانه إلغاء قمة كانت مقررة سرا مع قادة حركة طالبان ووقف مفاوضات السلام الجارية معهم منذ عام في وقت بدت على وشك التوصل إلى اتفاق تاريخي ينهي نزاعا مستمرا منذ 18 عاما.



وذكرت صحيفة الوطن أن استراليا أمرت شركات الانترنت بمنع الدخول إلى ثمانية مواقع ما زالت تعرض فيديو يصور الهجومين الداميين اللذين وقعا على مسجدين فى نيوزيلندا فى وقت سابق من العام الجارى.



وكان شخص مسلح ببنادق نصف آلية، هاجم مسلمين أثناء صلاة الجمعة، فى كرايستشيرش فى الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا، فى 15 مارس الماضى، وبث المهاجم الهجوم على الهواء على فيسبوك وجرى مشاركة هذا الفيديو على نطاق واسع.



وسارعت معظم المواقع الإلكترونية إلى حذف هذا الفيديون لكن "جولى انمان جرانت"، مفوضة السلامة الإلكترونية باستراليا، قالت أمس الأحد، إن ثمانية مواقع محلية تجاهلت طلباتها بحذف هذا المحتوى.



وأفادت صحيفة الراي بأن طيارو شركة الخطوط الجوية البريطانية قد بدأوا إضرابا عن العمل لمدة 48 ساعة اليوم مما أدى إلى إلغاء معظم رحلات الشركة وتعطيل خطط آلاف المسافرين في إجراء غير مسبوق بسبب خلاف على الرواتب.



وكان اتحاد طياري الخطوط الجوية البريطانية قد أخطر الشركة الشهر الماضي بالإضراب لمدة ثلاثة أيام في سبتمبر في أول إضراب على الإطلاق لطياري الخطوط الجوية البريطانية.