جامعة مصر: نظام ذكي لقياس استجابة الطلاب أثناء المحاضرات وتقييم العملية التعليمية

في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر" تقوم حاليا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا باستخدام العديد من الأنظمة الذكية المتطورة تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء لتصبح الجامعة رائدة في مجال الإبتكارات في تكنولوجيا التعليم و لتقديم الدعم الكامل لهذه المبادرة.



وصرح الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة بأن عام التعليم 2019 سوف يشهد طفرة تكنولوجية لرقمنة الجامعة من أجل تحويلها إلى جامعة ذكية قادرة على الإبداع والمنافسة حيث أن الجامعة حريصة على تقديم خريج للمجتمع يواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وذلك من خلال تطويع أحدث تقنيات التعليم لخدمة العملية التعليمية ورفع مستوى التدريس الجامعى.



ونوه الدكتور أحمد طلبه نائب رئيس الجامعة إلى أنه فى هذا الاتجاه يعكف مركز تكنولوجيا التعليم بالجامعة على تطوير نظم إلكترونية وتطبيقات من أجل تحسين الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة لطلابها والتحسين المستمر لأداء كل من المحاضر والطالب حيث أن قياس مستوى استيعاب الطلاب من خلال إمتحانات نهاية الفصل الدراسي هو بمثابة تقييم إجمالي يهدف إلي تحديد مستوى الطالب ومنحه درجة في المقرر الدراسي



وهذا النوع من تقييم الأداء ليس له اي دور في تحسين عمليات التدريس وتعلم الطالب لذلك قام مركز تكنولوجيا التعليم بتطوير نظام قياس أداء جديد يعتمد على استخدام الموبايل للقيام بالعديد من المهام بسهولة ويسر منها تسجيل حضور الطلاب في المحاضرات من خلال موبايل الطالب وأيضا. قياس مدى استيعاب الطالب للأفكار الرئيسية في المحاضرة وذلك بعد إنتهاء المحاضر من شرح الفكرة وقبل الإنتقال إلى فكرة أخرى بحيث يتمكن المحاضر من معرفة نسبة الطلاب الذين استوعبوا الفكرة وبالتالي توضيحها مرة أخري أو الإنتقال إلى الفكرة التالية طبقا لمعدل الاستجابة الذي تم قياسة من خلال الموبايل في ثواني قليلة. كما يمكن أيضًا من خلال الموبايل القيام بقياس رأي الطلاب في مستوى تدريس المحاضرة وبالتالي يتم استبيان آراء الطلاب أولا بأول أثناء المحاضرات أو السكاشن أو إجراء التجارب العملية وتصحيح المسار بدلا من استبيان نهاية الفصل الذي لا يقدم أى نفع لعمليات التدريس والتعلم.



جدير بالذكر أن هذا النظام "الذكى" تم تطويره بمعرفة الدكتور أحمد طلبه والمهندس مهند ذكري وسوف يتم تطبيقه فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مع بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020.