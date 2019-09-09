الوقاية خير من العلاج.. أطعمة تغنيك عن زيارة الطبيب

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة ضعف المناعة، واكتساب العدوى سريعا، التى تجعلهم دائمى الزيارة للطبيب، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك الحرص على تناول هذه الأطعمة فهى تحميك من الإكثار من زيارة الطبيب.



وكشف موقع "ويب ميد" عن 10 أطعمة قد تغنيك عن الدواء، خاصة أن زيارة الطبيب قد يترتب عليها مجموعة أدوية وتعليمات لاستخدامها، لكن عددًا متزايدًا من الأطباء باتوا "يصفون" الأطعمة لمنع بعض الأمراض المزمنة وعلاجها.



10 أطعمة قد تغنيك عن الدواء وزيارة الطبيب:



"عسل الحنطة السوداء":



وهو دواء مفيد للأطفال دون 6 سنوات الذين يعانون من السعال، بالإضافة إلى المخللات، والأطعمة المخمرة كالزبادي، والخضار المخللة تحتوي على بكتيريا حية تستخدم لمنع وعلاج الإسهال، ومتلازمة القولون العصبي، وإسهال الأطفال، والإكزيما والحساسية.



مسحوق الزنجبيل:



يعتبر علاجًا فعالًا لتشنجات الحيض إذا تم تناوله خلال الأيام الـ4 الأولى من الدورة الشهرية، كما يوصف النعناع للمساعدة في علاج التشنج البطني، ومتلازمة القولون العصبي، بالإضافة إلى شاي الكركديه، والذى له تأثير كبير في علاج ارتفاع ضغط الدم.



الكركم:



يستخدم طبيًا للمساعدة في علاج الأمراض الالتهابية، بالإضافة إلى بذور الشيا، والتى يوصى بها للمرضى الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول LDL، كما نصح التقرير بضرورة تناول 3 جرامات من الشوفان يوميًا يرتبط بانخفاض الكوليسترول LDL.



الفاصوليا:

ونصح بضرورة تناول الفاصوليا، خاصة أنها مفيدة في خفض مستويات السكر في الدم، والتحكم بالكوليسترول المرتفع، وتناول السلمون للأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من الدهون الثلاثية أو التهاب المفاصل.



المكسرات:

تعتبر المكسرات من أهم الأطعمة الغنية بالبروتينات والأحماض الدهنية الأساسية، والفيتامينات، والمعادن، والمكسرات، ويساهم تناول المكسرات في تعديل الحالة المزاجية، وتنظيم إشارات الجهاز العصبي.