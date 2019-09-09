في 24 ساعة فقط من المنطقة الآمنة..أردوغان يشن هجوما ثانيا على أمريكا

شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، هجوما شرسا على الولايات المتحدة، للمرة الثانية خلال 24 ساعة فقط من انطلاق الدوريات الأمريكية التركية في المنطقة الآمنة شمالي سوريا.



وقال أردوغان، إن واشنطن تسعى لإنشاء منطقة آمنة للتنظيمات الإرهابية شمالي سوريا.



وانطلقت الدوريات المشتركة في المنطقة الآمن في صباح يوم أمس الأحد.



وكان أردوغان قد صرح بان أنقرة وواشنطن على خلاف مستمر بشأن المنطقة الآمنة.



وتثير سيطرة قوات وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة على معظم أنحاء المنطقة الآمنة.