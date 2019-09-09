تليسكوب صيني عملاق يلتقط إشارات غريبة من نجم عميق

اكتشف علماء فلك صينيون انفجارات راديو سريعة متكررة "إف آر بي" من نجم عميق (إشارات غريبة يعتقد بأنها من مصدر على بعد ثلاثة مليار سنة ضوئية عن الأرض)، وذلك عن طريق تليسكوب "فاست" الصيني الذي يعد أكبر وأكثر تليسكوب حساسية في العالم.



وقال باحثون في المراصد الفلكية الوطنية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم - في تصريحات اليوم - إن علماء الفلك تمكنوا من تعقب الإشارات بواسطة تليسكوب (فاست) ذي القبة الدائرية بقطر 500 متر، ويعملون على فحص ومعالجة الإشارات المذكورة بعناية.



وأوضح الباحثون أن انفجارات "إف آر بي" هي انفجارات براقة في الكون، وتسمى بـ "سريعة" ، نظرا لشدة قصر ومضاتها التي تستغرق عدة أجزاء من الثانية فقط، إلا أنه لا يوجد تفسير منطقي لمصدرها حتى الآن.مشيرين إلى أن تعقب الانفجارات المتكررة قد يساعد في إلقاء الضوء على المصدر والآليات الفيزيائية لإشارات " إف آر بي".

