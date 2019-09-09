"هوا يا هوا" في ختام مشاركة كفر الزيات للموسيقى العربية بـ"مطروح"

اختتمت فرقة بيت ثقافة كفر الزيات للموسيقى العربية مشاركتها الفنية بمدينة مرسى مطروح والمقام على المسرح الصيفي للمحافظة تحت عنوان "ملتقى إبداعات الشاطئ" ضمن احتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة باختيار مطروح عاصمة للثقافة المصرية، حيث شهدت الليلة تألق أعضاء الفرقة خلال تقديمهم لباقة متنوعة من أغاني زمن الطرب الأصيل ومنها أغنية "أما براوة" للفنانة نجاة و "هوا يا هوا" للفنانة عفاف راضي و"صياد" للفنان محمد رشدي بجانب العديد من المقطوعات الموسيقية لكبار الملحنين والمؤلفين الموسيقيين أمثال الموسيقار عمر خيرت.



