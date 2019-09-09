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ثقافة

"هوا يا هوا" في ختام مشاركة كفر الزيات للموسيقى العربية بـ"مطروح"

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:57 ص
صدى البلد
طارق موسى
اختتمت فرقة بيت ثقافة كفر الزيات للموسيقى العربية مشاركتها الفنية بمدينة مرسى مطروح والمقام على المسرح الصيفي للمحافظة تحت عنوان "ملتقى إبداعات الشاطئ" ضمن احتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة باختيار مطروح عاصمة للثقافة المصرية، حيث شهدت الليلة تألق أعضاء الفرقة خلال تقديمهم لباقة متنوعة من أغاني زمن الطرب الأصيل ومنها أغنية "أما براوة" للفنانة نجاة و "هوا يا هوا" للفنانة عفاف راضي و"صياد" للفنان محمد رشدي بجانب العديد من المقطوعات الموسيقية لكبار الملحنين والمؤلفين الموسيقيين أمثال الموسيقار عمر خيرت.

ناقش قصر ثقافة المحلة الكبرى قانون حماية المستهلك باعتباره تابعا للقانون العام الذي ينظم العلاقات القانونية الخاصة بين الفرد المستهلك وبين قطاع الأعمال المسئول عن بيع البضائع وتقديم الخدمات المختلفة، حيث تناول نبيل ممتاز المسئول الإعلامي لجهاز حماية المستهلك بالغربية الطرق القانونية المستخدمة لتقديم الشكاوى في حالة وجود عيب في المنتج والدور التوعوي لجمعيات حماية المستهلك في المجتمع، فيما أكد محمد راغب رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك التعاون مع جميع أجهزة الدولة لمحاربة الإعلانات المضللة وتوقيع الغرامات المالية الكبيرة على القنوات أو الصحف أو المواقع التي تروج لبعض المنتجات غير المرخصة أو المغشوشة.

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