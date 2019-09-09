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أخبار العالم

سماع دوي انفجار في العاصمة الأفغانية كابول

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:56 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الاثنين، عن وقوع انفجار هز العاصمة الأفغانية كابول، بالتزامن مع انطلاق الاحتفالات بأسبوع الشهيد.
وذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية أن عبوة ناسفة مزروعة بجانب الطريق انفجرت في منطقة سليم كاروان بالدائرة الرابعة.
كانت وزارة الداخلية الأفغانية أعلنت، قبل أيام، عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 119 آخرين في انفجار ضخم بالقرب من "القرية الخضراء"، التي يرتادها أجانب في مدينة كابول، والذي تبنته حركة طالبان.

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