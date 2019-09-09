ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول تصريح لـ وزير الطاقة السعودي الجديد..ماذا قال بن سلمان؟

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 10:05 ص
زير الطاقة السعودي
زير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان
رويترز
قال وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، إن الرياض ملتزمة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها من أجل تحقيق توازن في أسواق النفط العالمية.

وأكد الوزير على هامش مؤتمر للطاقة في العاصمة الإماراتية أبوظبي "التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول" وفقا لما نقلته قناة العربية.

ترشيحاتنا

يغفلها الكثيرون.. استخدامات أخرى مذهلة لمقبس ولاعة السجائر بسيارتك

لكل اسم حكاية.. تعرف على أسماء مناطق الإسكندرية وسبب تسميتها

صورة نادرة للأميرة ديانا وهي تمنح وردة لطالب بمدرسة في القاهرة .. صور

النتيجة مذهلة.. لفي قدميك بورق الألمنيوم لمدة ساعة

أب مناشدا أهل الخير: 20 ألف جنيه تعيد ابنى للحياة

مقتل 18 عنصرا من قوات إيران في سوريا بقصف مجهول الهوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتسريحة شعر جديدة ومكياج صاخب.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

بملابس غريبة.. جوهرة تستعرض رشاقتها

بعيون قطة.. نيللي كريم تبهر متابعيها.. وأحدهم: جميلة جميلات