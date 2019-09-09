الإسكان: جار الانتهاء من إنشاء 7 مدارس بمدينة دمياط الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،أنه جارٍ الانتهاء من إنشاء 7 مدارس (تعليم أساسي - ثانوي) بإجمالي 226 فصلًا بمدينة دمياط الجديدة، حيث تم الانتهاء الفعلي من تنفيذ 4 مدارس منها، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس أخرى، لاستيعاب الزيادة الطلابية، بعد ما تم تنفيذ عدة مشروعات سكنية منها(سكن مصر - دار مصر للإسكان المتوسط - JANNA للإسكان الفاخر - الإسكان الاجتماعي).



ونوه المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة،إلى أنه سيتم نقل ملكية المدارس من جهاز المدينة إلي هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة دمياط بنظام نقل الأصول المتبع، وجاء تنفيذ تلك المدارس لاستيعاب عدد كبير من الطلاب أبناء المدينة مع بداية العام الدراسي الجديد 2019/2020، والتي ستساهم في تخفيض كثافة الفصول داخل المدارس القائمة، وكذا تخفيف العبء المالي علي أولياء الأمور لوجود المدارس بجوار محال إقامتهم، مشيرًا إلي أن جهاز المدينة قام بتنفيذ مدرسة "النيل الدولية" بالمجاورة (30) بالحي السادس، وتم بدء الدراسة بها بمرحلة "رياض الأطفال" بالعام الماضي، ومن المقرر بدء الدراسة بالمرحلة "الابتدائية" خلال العام الحالي.



وأضاف المهندس محمد رجب،أن ذلك يأتي ذلك في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة علي تنفيذ المنشآت التي تساعد في تحقيق التنمية بالمدينة والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لسكان المدينة، وكذا المساهمة في تطوير العملية التعليمية، مؤكدًا أن تشغيل تلك المدارس يعد إضافة قوية وجديدة لمنظومة التعليم بالمدينة.







