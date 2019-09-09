لخطر داهم على الصحة.. إغلاق 8 منشآت غذائية بالدقهلية

تكثف محافظة الدقهلية من حملاتها لضبط المنشآت المخالفة والمواد غير الصالحة، حيث تم إغلاق 8 منشآت غذائية مخالفة لوجود خطر داهم ونقص في الاشتراطات الصحية، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الغلق الإداري.



كما تمكنت صحة الدقهلية من ضبط ألف و55 كيلوجرام جبن بيضاء ومخللات منتهية الصلاحية، من خلال حملة قامت بها إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة على عدد من محلات ومطاعم ومعامل ومنافذ البيع بنطاق المحافظة.



وشدد محافظ الدقهلية كمال شاروبيم على استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع ومتابعة جودة المعروضات والتأكد من توافر شروط التداول والبيع فيها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.



وصرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية انه تم المرور على عدد من المنشآت التي تقدم المواد الغذائية شملت، معملي منتجات ألبان ومخللات بالسنبلاوين وضبط 770 كيلو مخلل و285 كيلو جبن أبيض، ومخبزين، وأربعة فنادق بالمنصورة.