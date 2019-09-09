بدعم سويسري.. تنفيذ مشروع لتقوية تدفقات مياه الشرب في مدينة أسوان

تقوية تدفقات مياه الشرب فى بعض المناطق داخل نطاق محافظة أسوان لتلبية إحتياجات المواطنين يعتبر من أولويات العمل التنفيذى .



وفى هذا الإطار تلقى " صدى البلد " الضوء على الجهود الجارية حاليًا لتحسين منظومة مياه الشرب والصرف الصحى ببعض الأحياء الشعبية من أجل تحسين مستوى المعيشة للمواطن البسيط .



ويتمثل ذلك فى تنفيذ مشروع دعم مياه الشرب بمناطق خور عواضه والخطارية والأمبركاب بالسيل بشرق مدينة أسوان بدعم من الجانب السويسرى .



ولمتابعة هذه الجهود ترأس اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان الإجتماع الأول للجنة التوجيهية لبرنامج إدارة مشروع دعم مياه الشرب بهذه المناطق .



وحضر الإجتماع الوفد السويسرى برئاسة بيترا ويدّمر نائب مدير مكتب التعاون السويسرى بمصر واللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى قيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس مركز ومدينة أسوان .



وأشاد اللواء أحمد إبراهيم بالعلاقات البناءة والمثمر مع دولة سويسرا الصديقة لإستكمال المشروعات التنموية الجارى تنفيذها أو المقترحة خلال الفترة القادمة على أرض المحافظة وذلك تنفيذًا لبرتوكول التعاون مع الجانب السويسرى بوزارة الإسكان فى مايو الماضى ليتوافق ذلك مع أهداف محافظة أسوان ورؤيتها فى تحقيق التنمية المستدامة .



ووجه المحافظ إلى ضرورة متابعة مشروع دعم مياه الشرب هذه المناطق شملت الأهداف والمكونات والبرنامج الزمنى والمراحل والتحديات مع الإتفاق على عقد إجتماعات دورية كل 3 أشهر .



وقد أكد اللواء أحمد إبراهيم بأن تنفيذ هذا المشروع الحيوى كمرحلة ثانية للتعاون المصرى السويسرى يأتى لإستكمال الجهود الحكومية فى تقوية تدفقات مياه الشرب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية والتى تعانى منذ فترة طويلة من عدم إنتظام فى إمدادات المياه الصالحة للشرب نظرًا لوقوعها على مرتفعات جبلية وتهالك طلمبات الرفع والشبكات حيث تصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 129 مليون جنيه وذلك عقب إنتهاء المرحلة الاولى من خلال مشروع دعم مياه الشرب بمنطقة الناصرية فى عام 2016 والذى إستفاد منه حوالى 100 ألف مواطن .



كما وجه أحمد إبراهيم رئيس مدينة ومركز أسوان بسرعة تسليم الأرض المخصصة للمشروع مع قيام الجهات الأخرى بإصدار التصاريح والموافقات الفنية من أجل البدء فى تنفيذه بدءًا من يناير القادم بعد إنتهاء التصميمات والدراسات حيث يشمل إنشاء محطة رفع تكفى إحتياجات أهالى هذه المناطق من المياه حتى عام 2052 ، بجانب خزان أرضى بسعة 5 ألاف متر مربع وأيضًا شبكات رئيسية بطول 5 كم وخطوط فرعية بأطوال 36 كم .



وأشار المحافظ إلى أنه سيتم التنسيق مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص 45 مليون جنيه لعمل توسعات لمحطة الصرف الصحى بالناصرية من خلال إنشاء محطة رفع جديدة وخط إنحدار 1100 مللى بطول 1200 متر وخط طرد 800 مللى بطول 2500 متر لإستيعاب الزيادة المتوقعة لتدفقات الصرف بعد تنفيذ مشروع دعم المياه ليساهم ذلك فى إستيعاب 68 % من طاقة المحطة الحالية المحدودة و الغير كافية مما يؤدى إلى حدوث طفح وتسرب متكرر للمنازل المجاورة للمحطة وبالتالى تضرر المواطنين من ذلك معنويًا وماديًا .