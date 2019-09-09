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فن

مها أبو عوف تفتح النار على المهرجانات الفنية بسبب شقيقها الراحل

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:35 ص
عزت ابو عوف وشقيقته
عزت ابو عوف وشقيقته مها
شروق ابراهيم
أبدت الفنانة مها أبو عوف عن استيائها وغضبها من المهرجانات الفنية العربية وبالأخص المصرية لعدم وضع في خططهم تكريم شقيقها الراحل عزت أبو عوف.

وقالت مها أبو عوف في تصريحات لأحد البرامج الفنية: "إحنا متضررين والأسرة تعيش صدمة كبيرة بسبب الموضوع ده".

وأضافت:" متشكرين أوي إن انتوا عرفتوا تقدروا عزت أبو عوف، لكن هي دي الحياة".

يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف توفى في الأول من شهر يوليو الماضي وكان يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، بعد معاناته من تعب فى الكبد.


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