بإجمالى 2.5 كارت..البنك الزراعي يبدأ تفعيل كارت الفلاح

اعلن البنك الزراعي المصري، عن تفعيل منظومة كارت الفلاح والتي تنفذها شركة تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، بهدف ميكنةبطاقة الحيازة الزراعية واصدار 2.5مليون كارت حتي الان.



قال الدكتور تامر جمعة، نائب رئيس البنك الزراعي علي هامش التوقيع انه من المقرر تفعيل الخدمة بجمعيات محافظتي الغربية وبورسعيد كبداية بعد نجاح الاختبارات التجريبية، موضحا جاري اتخاذ الاجراءات الخاصة بتسليم الكروت في محافظتي بورسعيد و الغربية فورا و يليها 4محافظات من خلال الفروع القريبة من الجمعيات وفقا لالية مدروسة لتقديم الدعم للفلاح من خلال منظومة عمل ميسرة و مبسطة في هذا الشأن .



اشار "جمعة" الي ان البنك يعمل علي تسهيل الاجراءات وتوعيه كافة العملاء للتعريف بما يقدمه الكارت ، اذ يعكف حاليا مع كلا من وزارة الزراعة وE-finance علي مجابهة اي اخطاء او معوقات تظهر خلال تنفيذ المنظومة حرصا علي نجاح المشروع و تقديم الدعم الواجب للفلاح لميكنة العملية الزراعية .



وذكر انه سيتم تقديم خدمات تمويلية علي الكارت في اطار المراحل التالية مما يدعم توجه الدولة الي نظم المدفوعات الرقمية