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أخبار العالم

خليجيات كانوا الضحية.. مسيرة عنصرية في الشانزلزية تهاجم مجموعة من المحجبات

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:09 ص
صدى البلد
دعاء أبوهشيمة
أفادت صحيفة الأنباء الكويتية، بأن عددا من النشطاء في فرنسا قاموا بتنظيم مسيرة عنصرية استهدفت أماكن لتجمع المحجبات في الشانزلزية.

وأخبر شهود عيان صحيفة "الأنباء"، بأن المسيرة هاجمت أماكن وجود النساء المحجبات لدى دخولهن شارع الشانزليزيه الشهير في العاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف الشهود، أن عددا من النساء الخليجيات وقعن ضحية هذه التحركات العنصرية، حيث تمت مهاجمة أماكن وجودهن والإصرار من المشاركين في المسيرة على طرد هؤلاء النسوة بالقوة.

وأشاروا إلى أن الوضع تفاقم حيث هدد النشطاء العنصريون بالاعتداء على بعض المقاهي ما لم يطرد أصحابها المحجبات منها.

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