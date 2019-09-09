ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مستقبل وطن بأسيوط ينظم أكبر معرض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:06 ص
مستقبل وطن بأسيوط
مستقبل وطن بأسيوط ينظم أكبر معرض لبيع المستلزمات المدرسية
ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
افتتح حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة أسيوط، معرضا لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% بمنطقة وسط مدينة أسيوط بميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ"، تحت رعاية المهندس ياسر عمر أمين عام الحزب بالمحافظة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وشهد حفل افتتاح المعرض، في الساعات الأولى من افتتاحه إقبالا كبيرا من المواطنين.

وقال إيهاب عبد الحميد أمين قطاع الأعمال: إن المعرض يقدم مجموعة من المعروضات الخاصة بالمدارس بأسعار تقل كثيرا عن مثيلاتها في أي مكان وقد أقبل أهالي المدينة علي المعرض مثمنين للحزب هذا الدور الكبير للرفع عن كاهلهم وتقديم سلع ضرورية بأسعار مناسبة للجميع بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد خلال أيام.

وأضاف الدكتور على مهران أن افتتاح عدد من المعارض الخاصة بمستلزمات الدراسة بأسيوط يأتي من منطلق الدور المجتمعي للحزب المنوط به تنفيذه وتقديمه للخدمات المختلفة وتوفيرًا لاحتياجات ومتطلبات الأسر المصرية وتخفيف الأعباء المعيشية الصعبة عن المواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن يفتتح معرضا ويدفع بـ 7 منافذ لبيع مستلزمات المدارس ببورسعيد

معارض مدرسية ودورات تدريبية ضمن فعاليات حزب مستقبل وطن في 12 محافظة

كلنا معاك.. فعاليات واسعة لمستقبل وطن بالمحافظات لدعم الفئات الأكثر احتياجا

افتتاح معرض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في الوادي الجديد

بعد افتتاحها لمدة شهر كامل.. هل تنجح معارض عودة المدارس في الحد من جشع التجار بالجيزة

معرض مستقبل وطن لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة يغزو المحافظات

ترشيحاتنا

بتسريحة شعر جديدة ومكياج صاخب.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

شاهد.. نفق أحمد عصمت بـ عين شمس قبل وبعد تطويره

أسامة نبيه يكشف سر استقالته من قيادته فريق إف سي مصر

وفاة شاب مصري في الكويت

فيديوجراف| المرور تلغي تراخيص 4 أنواع من السيارات

الرباط الصليبى يضرب نجم الأهلى السابق والجونة الحالى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقبعة خوص و مكياج جذاب.. منة فضالى تستعرض جمالها

شاهد.. نفق أحمد عصمت بـ عين شمس قبل وبعد تطويره

الأسايطة يحتفلون بمولد الشيخ الخراشي أسفل سفح الجبل.. فيديو وصور