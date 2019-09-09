مستقبل وطن بأسيوط ينظم أكبر معرض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

افتتح حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة أسيوط، معرضا لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% بمنطقة وسط مدينة أسيوط بميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ"، تحت رعاية المهندس ياسر عمر أمين عام الحزب بالمحافظة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.





وشهد حفل افتتاح المعرض، في الساعات الأولى من افتتاحه إقبالا كبيرا من المواطنين.





وقال إيهاب عبد الحميد أمين قطاع الأعمال: إن المعرض يقدم مجموعة من المعروضات الخاصة بالمدارس بأسعار تقل كثيرا عن مثيلاتها في أي مكان وقد أقبل أهالي المدينة علي المعرض مثمنين للحزب هذا الدور الكبير للرفع عن كاهلهم وتقديم سلع ضرورية بأسعار مناسبة للجميع بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد خلال أيام.



