أمين منظمة السياحة العالمية: القطاع المصري مثال يحتذى دوليًا

قدم "زوراب بولوليكاشفيلي"، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ، التهاني لمصر، وذلك لالتزامها نحو تنمية قطاع السياحة بطريقة مسئولة ومستدامة.



وأضاف خلال كلمة مسجلة له عرضت خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية: "إن النظام الجديد لتصنيف الفنادق سوف يجعل قطاع السياحة المصري أكثر تنافسية، كما إنني على ثقة من أنه سوف يطلع الزائرين بشكل أفضل أثناء تخطيطهم لرحلاتهم على كيفية الاستمتاع بالعديد مما تقدمه مصر وسيكون له أكبر الأثر في المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في توفير فرص العمل".



وأشار: "كما أود أن أقدم لمصر خالص شكري لتبنيها والتزامها نحو فيمنا وما نقوم به في منظمة السياحة العالمية".



ونوه: "لقد استطعتم دفع قطاع السياحة في السنوات الأخيرة لمواجهة الصعوبات الكثيرة التي مر بها بدأ بتطبيق الأفكار المبتكرة ودعم زيداة الأعمال ولم تشهد مصر زيادة في أعداد السائحين الوافدين فقط، ولكن القطاع أصبح تحت حكم قيادتكم أكثر استدامة وشمولا ومثالا يحتذى به للعديد من الدولة الأخرى".



واختتم كلمته: "أنني اطلع إلى استمرار التعاون بيننا، ونحن في منظمة السياحة العاملية على استعداد دائم لدعمكم في شتى الأوجه خلال السنوات المقبلة".