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مرأة

عصرية وأنيقة .. هند صبرى بإطلالات مختلفة فى مهرجان فينسيا..صور

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:10 م
هند صبرى
هند صبرى
هاجر هانئ
خطفت الفنانة التونسية هند صبرى الكثير من الأنظار والأضواء بسبب الإطلالات المتنوعة والمختلفة التى ظهرت بها، خلال مشاركتها فى فعاليات الدورة الـ 76 لمهرجان فينسيا السينمائى.

تألقت هند صبرى فى الحفل بإطلالات من أختيار الإستايلست ياسمين عيسى، حيث ظهرت فى حفل الأفتتاح بفستانً طويل ذي أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بحبات الترتر اللامعة و حمل التصميم توقيع etro.

فيما أعتمدت فى إحدى المرات على إطلالة مختلفة و غير تقليدية، وارتدت قميص مقلم ونسقت معه بنطلون أسود، وخطفت الأنظار فى حفل الختام بفستان من AZZI & OSTA، و أتسم التصميم بأنه جمع بين البساطة والأناقة.


عصرية وأنيقة .. هند صبرى بإطلالات مختلفة فى مهرجان فينسيا..صور
عصرية وأنيقة .. هند صبرى بإطلالات مختلفة فى مهرجان فينسيا..صور
عصرية وأنيقة .. هند صبرى بإطلالات مختلفة فى مهرجان فينسيا..صور
عصرية وأنيقة .. هند صبرى بإطلالات مختلفة فى مهرجان فينسيا..صور
عصرية وأنيقة .. هند صبرى بإطلالات مختلفة فى مهرجان فينسيا..صور
عصرية وأنيقة .. هند صبرى بإطلالات مختلفة فى مهرجان فينسيا..صور
عصرية وأنيقة .. هند صبرى بإطلالات مختلفة فى مهرجان فينسيا..صور
عصرية وأنيقة .. هند صبرى بإطلالات مختلفة فى مهرجان فينسيا..صور

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