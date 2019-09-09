ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مصر المحبة.. المسيحيون يشاركون المسلمين في شراء صكوك الأضاحي بدمياط

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:05 م
المسيحيون يشاركون
المسيحيون يشاركون المسلمين في شراء صكوك الأضاحي بدمياط
زينب الزغبي
في بادرة تؤكد المعدن المصري الأصيل، تعاون مسلمو ومسيحيو دمياط من اجل الفقراء ،حيث قام الاب بندلمون بشري كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس في دمياط" بشراء عدد من صكوك الاضحية كمساهمه منه في مساعدة الفقراء وتمكنت مديرية الاوقاف بدمياط من بيع ما قيمته اكثر من مليون جنيه صكوك لهذا العام بعد الدعاية المشتركة التى قام بها المسلمون مع المسيحيين.

واعلن الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الاوقاف بدمياط ،انه تم توزيع 4 أطنان لحوم صكوك أضاحي، على الأسر المحتاجة على مستوى أنحاء المحافظة.

وقال وكيل وزارة الاوقاف بدمياط ان الهدف من بيع الصكوك هو ، الوصول لمساعدة مليون أسرة هذا العام علما بأن الصكوك كانت تباع الصك ب1800 جنيه وبالفعل تم بيع ما يقدر بقيمة مليون وثلاثمائة وخمسين ألف صكوك أضاحي هذا العام.

واوضح وكيل وزارة الاوقاف بدمياط بان هذا العام كان مختلفا في بيع الصكوك حيث ساهم الكثير من الاخوة المسيحيين في شراء الصكوك وكذلك شاركوا في الدعاية لبيع الصكوك من اجل مساعدة الفقراء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

راعى كنيسة الروم بدمياط يزور مديرية الأوقاف ويشترى صك الأضاحى

الأوقاف: 11 مليون جنيه إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي .. والقاهرة الأولى

دمياط تعلن عن بدء مشروع صكوك الأضاحي بقيمة 1800 جنيه

أوقاف كفر الشيخ: بيع 204 صكوك أضاحي.. والمستهدف مليون جنيه

اشتري صك الأضحية.. كاهن الروم يوزع الشوكولاتة على حجاج بعثة الحج في دمياط

الأوقاف: صكوك الأضاحي وصلت لـ 26 مليون جنيه

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يعلن: هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل

لسه في سنة أولى.. مرتضى منصور: الخطيب هيتعلم الإدارة فى المستقبل

بوصفات لا تتعدى 2 جنيه.. علاج الزوائد الجلدية بدون جراحة

مش هتدفع مواصلات وليك تأمين .. 150 وظيفة خالية بشركة امبي انترناشيونال

وفاة شاب مصري في الكويت

حمدي النقاز لـ نجم الاهلي السابق: مبتفهمش في الكورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية وأنيقة .. هند صبرى بإطلالات مختلفة فى مهرجان فينسيا..صور

عاشقة للموضة .. 20 صورة تكشف أناقة هند رضا في عيد ميلادها

الجينز المقلوب ومانيكير الفاكهة .. اعرف أغرب صيحات الموضة صيف 2019