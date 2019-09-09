مصر المحبة.. المسيحيون يشاركون المسلمين في شراء صكوك الأضاحي بدمياط

في بادرة تؤكد المعدن المصري الأصيل، تعاون مسلمو ومسيحيو دمياط من اجل الفقراء ،حيث قام الاب بندلمون بشري كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس في دمياط" بشراء عدد من صكوك الاضحية كمساهمه منه في مساعدة الفقراء وتمكنت مديرية الاوقاف بدمياط من بيع ما قيمته اكثر من مليون جنيه صكوك لهذا العام بعد الدعاية المشتركة التى قام بها المسلمون مع المسيحيين.



واعلن الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الاوقاف بدمياط ،انه تم توزيع 4 أطنان لحوم صكوك أضاحي، على الأسر المحتاجة على مستوى أنحاء المحافظة.



وقال وكيل وزارة الاوقاف بدمياط ان الهدف من بيع الصكوك هو ، الوصول لمساعدة مليون أسرة هذا العام علما بأن الصكوك كانت تباع الصك ب1800 جنيه وبالفعل تم بيع ما يقدر بقيمة مليون وثلاثمائة وخمسين ألف صكوك أضاحي هذا العام.



واوضح وكيل وزارة الاوقاف بدمياط بان هذا العام كان مختلفا في بيع الصكوك حيث ساهم الكثير من الاخوة المسيحيين في شراء الصكوك وكذلك شاركوا في الدعاية لبيع الصكوك من اجل مساعدة الفقراء.