أسامة نبيه يكشف سر استقالته من قيادته فريق إف سي مصر

كشف أسامة نبيه المدير الفني السابق لفريق إف سي مصر عن سر استقالته من تدريب الفريق خلال الفترة الماضية؛ مؤكدا أن مجلس إدارة النادي على قدر رائع من المسؤولية والجدية.



وأكد أسامة نبيه في تصريحات لبرنامج " ملعب 9090 " أن كان يمتلك خطة لتطوير الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد و لكن خطته لم تتماش مع وجهة نظر مجلس إدارة الفريق لذلك فضل الرحيل حتى لا يحدث صدام أثناء الموسم .



وأضاف أسامة نبيه أنه يكن كل الحب والاحترام للفريق و لمجلس إدارته .



وكان أسامة نبيه قد تولى قيادة الفريق منذ شهرين تقريبا خلفا لـ محمد صلاح نجم الزمالك السابق الذي تقدم باستقالته لعدم تدعيم الفريق بصفقات قوية ذات خبرة في الدوري الممتاز .



وكان فريق اف سي مصر قد صعد للدوري الممتاز ممثلا عن مجموعة القاهرة بعد احتلاله صدارتها وصعد كلا من أسوان ممثل الصعيد وطنطا ممثل بحري .