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رياضة

فى لقطة أوروبية.. ممر شرفي من لاعبي الزمالك لـ بيراميدز.. فيديو

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:46 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت عدسة "صدى البلد"، لحظة قيام لاعبى الزمالك بتنظيم ممر شرفي لاعبي بيراميدز خلال استلامهم الميداليات الفضية عقب نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

وتغلب فريق الزمالك على بيراميدز بـ3 أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر ويتوج باللقب رقم 27 فى تاريخه.

أحرز ثلاثية الفارس الأبيض يوسف أوباما هدف وأشرف بن شرقي هدفين.

وحددت اللجنة الخماسية مليون و500 ألف جنيه جائزة للفائز بلقب كأس مصر، من الزمالك وبيراميدز، فيما سيحصل بيراميدز صاحب المركز الثاني على مليون جنيه فقط على أن يتم التسليم في شيك عقب مراسم التتويج.

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