إيجيبت كارير سوميت" فعالية لتعريف الشباب بالعمل الحر ..فيديو

قال يحيى حسام، مشارك فى فاعلية " إيجيبت كارير سوميت"، إن العمل الحر مازال مجهول فى مصر ومشكلاته كثيرة، لذلك تم تدشين الفاعلية لتعريف المصريين بالعمل الحر أكثر ومميزاته.



وأضاف يحيى حسام، خلال حديثه ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " TEN"، أنه يتم مساعدة من يريد العمل الحر من خلال برامج تسويق الاعمال، موضحًا أن العمل الحر له مميزات أكثر بدلًا من العمل فى وظيفة ثابتة المواعيد لمدة 8 ساعات يوميًا.



وأشار يحيى حسام، إلى أنه يجب تغيير الصورة الذهنية للفرى لانسر لدى المصريين، مؤكدًا أن مجال العمل الحر كبير ويساعد على التعلم أسرع من خلال ورش العمل والتواصل السريع مع جمهور من كافة بلاد العالم.





واردف يحيى حسام، أن العمل الحر يعتمد على خبرة الشخص ومهارته فى عمله، مما يساعده على التوسع فى العمل الحر واكتساب عملاء اكثر.



